車検証などに記載されている車台番号からは、車種や型式、グレード、製造場所、リコール情報などがわかります。本記事では、車台番号でわかることや簡単な調べ方（どこに記載されているか）、番号が必要になる場面などを解説します。【写真】車台番号、こういうやつです（そういえばあったな…）車台番号とは？どこで確認できる？車台番号とは、国土交通省が車両1台ずつに付与している個別の識別番号です。人にとってのマイナンバ