今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組合せ抽選会が２月12日に実施された。ポット１の日本はB組に入り、インドネシア（ポット２）、中国（ポット３）、カタール（ポット４）との対戦が決定した。日本と同組になった中国のメディアは、抽選会直前の親善試合で、インドネシアに７−０、３−２の計“10−２”で大勝したこともあり、U-17アジアカップ出場権が得られるベスト８進出に自信を持っているようだ