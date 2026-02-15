Duolingoは、アプリ内のチェスコースに学習者同士で対戦できる新機能を追加した。これまでのキャラクターとの対戦に加え、世界中の学習者とチェス対戦ができるようになる。 新機能では、「チェス対局」タブから「学習者と対戦する」を選択すると、実力が近い学習者同士が自動でマッチングされる。基礎はDuolingoのキャラクターであるチェス講師「オスカー」との対戦で学び、その後に学習者同士の