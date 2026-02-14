カンボジアのカジノ施設で特殊詐欺に関与したとみられる外国人ら800人以上が拘束された事件で、現地当局は「日本人が含まれる」とする当初の発表内容を訂正しました。【映像】カジノ施設摘発の際の写真（複数カット）カンボジア当局は10日、南部シアヌークビルにある詐欺拠点とみられるカジノ施設を摘発したと発表しました。当初の発表では、日本人ら800人以上を拘束したとしていましたが、その後、「日本人が含まれる」とい