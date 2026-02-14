伊東純也が圧巻パフォで2ゴールに関与ベルギー1部KRCヘンクは現地時間2月13日、ジュピラー・プロ・リーグ第25節でメヘレンと対戦し、3-2で勝利した。この試合で日本代表MF伊東純也が2ゴールに絡む活躍を見せたなか、「頼もしすぎる」「クロスはピカイチだな」など注目を集めている。伊東は定位置の右サイドでスタメン出場。0-1で迎えた前半26分、敵陣右サイドでボールを受けてゴール前にクロスボールを供給。相手DFに当たりな