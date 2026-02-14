伊東純也が圧巻パフォで2ゴールに関与

ベルギー1部KRCヘンクは現地時間2月13日、ジュピラー・プロ・リーグ第25節でメヘレンと対戦し、3-2で勝利した。

この試合で日本代表MF伊東純也が2ゴールに絡む活躍を見せたなか、「頼もしすぎる」「クロスはピカイチだな」など注目を集めている。

伊東は定位置の右サイドでスタメン出場。0-1で迎えた前半26分、敵陣右サイドでボールを受けてゴール前にクロスボールを供給。相手DFに当たりながらも、FWアーロン・ビバウトに届け、同点ゴールをお膳立て。後半16分には、右コーナーキックからニアサイドで待ち構え、ヘディングで反応。逸らしたボールが枠に飛び、相手GKがセーブしたこぼれ球をMFブライアン・ヘイネンが押し込んで2点目にも関与した。

ヘンクは後半31分にMFダーン・ヘイマンスが逆転ゴールを決めて、3-2で勝利した。伊東は同17分までプレーし、随所で存在感を発揮。北中米ワールドカップまで約4か月と迫ったなかで、”日本のイナズマ”が好調ぶりを示している。

SNSでも「クロスはピカイチだな」「頼もしすぎる」「さすがイナズマ」「不敗継続」「マジすごかった」「良い仕事するなあ」「試合の流れを変えた」など多くのコメントが寄せられ、2ゴールを演出した伊東に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）