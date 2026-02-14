40歳を迎える人々は、人生で最も消耗する10年間に差し掛かっているという。英ブリストル大学の解剖学者ミシェル・スピア教授によると、微細な身体的変化がピークに達した生活ストレスと衝突し、あたかも「完璧な嵐（パーフェクト・ストーム）」の如く中年期の疲労が襲ってくるのだという。 【写真】衝撃のカミングアウト!?人気レースクイーンが年齢初公表「20代かと思ってた」 キャリアは激化