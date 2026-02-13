山形県米沢市と福島県の県境にある西吾妻山に登山に出かけたとみられる高知県の６２歳の男性の行方がわからなくなっています。 登山口の近くで男性が借りたレンタカーが見つかっていて、警察と消防が１４日早朝から捜索を行う予定です。 警察によりますと行方がわからなくなっているのは高知県の６２歳の男性です。 男性の親族が男性の職場から出勤していないとの連絡を受け、山岳遭難対策制度運用企業に問い合わせたとこ