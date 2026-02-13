2月12日、佐賀競馬場で行われた交流G3・佐賀記念（ダ2000m）は、2番人気のカゼノランナーが重賞初制覇を飾った。2着にJRAのメイショウフンジン、3着には高知のユメノホノオが入り、単勝1.8倍に支持されたカズタンジャーは4着に敗れた。佐賀記念、勝利ジョッキーコメント1着カゼノランナー西村淳也騎手「素直に嬉しいですね。未勝利に乗って勝たせていただいたんですけど、その時からいいものを持っているなと思っていました。