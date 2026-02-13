2月12日、佐賀競馬場で行われた交流G3・佐賀記念（ダ2000m）は、2番人気のカゼノランナーが重賞初制覇を飾った。2着にJRAのメイショウフンジン、3着には高知のユメノホノオが入り、単勝1.8倍に支持されたカズタンジャーは4着に敗れた。

佐賀記念、勝利ジョッキーコメント

1着 カゼノランナー

西村淳也騎手

「素直に嬉しいですね。未勝利に乗って勝たせていただいたんですけど、その時からいいものを持っているなと思っていました。そこから成長して前走のオープンからまた乗せていただきましたけど、その時も本当によく良くなっているなと感じました。今日の雰囲気もすごい良かったですし、本当に関係者の努力だと思います。メイショウフンジンは絶対行くと思っていましたので、それを行かせて（2番手で）いい雰囲気でした。この後はG1など活躍してほしいですね。本当に寒い中、佐賀競馬まで来ていただきありがとうございます。今後とも頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月12日、佐賀競馬場で行われた10R・佐賀記念（Jpn3・4歳上・ダ2000m）は、西村淳也騎乗の2番人気、カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。6馬身差の2着にメイショウフンジン（牡8・栗東・西園正都）、3着にユメノホノオ（牡6・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは2:07.4（稍重）。

1番人気で川田将雅騎乗、カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）は、4着敗退。

佐賀記念・カゼノランナーと西村淳也騎手 (C)佐賀県競馬組合

西村淳也騎乗の2番人気、カゼノランナーが交流重賞初制覇を飾った。好スタート好ダッシュを決めたカゼノランナーは楽な形で2番手へ。終始行きっぷりの良い走りでポジションをキープすると、3コーナー付近から早々に先頭へ立った。絶好の手応えで直線まで運び、完全な一人旅で独走。最後は流すように入線し、2着以下に6馬身差と圧倒的なパフォーマンスを見せた。断然の1番人気に支持されたカズタンジャーはゴールまで失速、4着までだった。

カゼノランナー 12戦6勝

（牡5・栗東・松永幹夫）

父：キズナ

母：ヴァイセフラウ

母父：キングカメハメハ

馬主：前田孝大

生産者：ノースヒルズ

【全着順】

1着 カゼノランナー 西村淳也

2着 メイショウフンジン 酒井学

3着 ユメノホノオ 吉原寛人

4着 カズタンジャー 川田将雅

5着 デルマソトガケ 団野大成

6着 オケマル 下原理

7着 アラジンバローズ 笹田知宏

8着 ビキニボーイ 山口勲

9着 ヘリオス 原優介

10着 コスモファルネーゼ 石川慎将

11着 タイキマクスウェル 金山昇馬

競走中止 アウトドライブ 飛田愛斗