宇城市の神社で、鳥居の一部が壊れているのが見つかりました。車両が衝突し、そのまま立ち去った可能性があるということです。■宮守・津志田澄男さん「残念ですね…」宇城市不知火町にある十五柱(じゅうごはしら)神社。1月31日、宮守を務める津志田澄男さんが参道の入り口にある鳥居の異変に気づきました。 ■花木瞳記者「こちらの鳥居の神社の名前が書かれた部分が真ん中から割れてしまっています。また、下には緑色の塗料の