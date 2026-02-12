リヴァプールに所属するMF遠藤航の状態が懸念されるなか、現地メディアがパフォーマンスを評価している。プレミアリーグ第26節が11日に行われ、リヴァプールはサンダーランドと対戦した。この試合が今シーズンのリーグ戦初スタメンとなった遠藤航は、右サイドバックとしてプレーしていたなか、先制した直後の64分に負傷交代。試合には1−0で勝利したものの、アルネ・スロット監督が「残念ながら、かなりの長期間の離脱になるだ