Image:サンワサプライ 電源がUSBで済むのもありがたい。有線LANが必要な機器が多いからといって、ルーターから台数分のLANケーブルを伸ばすと、お金はかかるし部屋もごちゃつきやすくなる。そこで注目したいのが超小型のスイッチングハブ。必要なところで、必要なぶんだけ分岐できるようになります。サンワサプライの「500-SWH012」は、まさにちょっとだけ分けて使いたいときに便利な3ポート