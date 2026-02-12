Image:サンワサプライ

電源がUSBで済むのもありがたい。

有線LANが必要な機器が多いからといって、ルーターから台数分のLANケーブルを伸ばすと、お金はかかるし部屋もごちゃつきやすくなる。そこで注目したいのが超小型のスイッチングハブ。必要なところで、必要なぶんだけ分岐できるようになります。

サンワサプライの「500-SWH012」は、まさにちょっとだけ分けて使いたいときに便利な3ポートのスイッチングハブです。1つのLANケーブルを2つに分岐するためのモノ。

サンワダイレクト スイッチングハブ 500-SWH012 2,980円 Amazonで見る PR PR 2,980円 楽天で購入する PR PR

使えるシーンが限られちゃうからもっとポート数の多いものを選びがちですが、ちょっと待ったあ。令和8年の現在、有線LANが必須なデバイスって少なくなってきたじゃないですか。だから「これがちょうどいい」人も増えてきていると思うんですよ。

軽量で手のひらサイズのコンパクト仕様。しかもUSB Type-C給電で簡単設置。というのもいいところ。

Image: サンワサプライ

ゲーム機でネット対戦をしている子どもと、ネット対応テレビで4K動画の配信を見たい親がいるとか、レコーダーとゲーミングPCにLANを割り振りたいリビングとか、防犯カメラを増設したいときに「これがちょうどいい」んですよね。

お値段が2,980円というのもいいね！

Source: サンワサプライ