かがわーくフェア 香川労働局は9日、2026年3月9日にサンメッセ香川（高松市）で開催する就職面接会「かがわーくフェア」の参加企業をウェブサイトで公表しました。 参加企業は業種別に、製造業59社、卸売・小売業24社、医療・福祉業17社、建設業15社、情報通信業7社、運輸・郵便業7社、サービス業4社、金融・保険業3社、学術研究・専門技術サービス業3社、宿泊・飲食サービス業3社、生活関連