ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（ＳＰ、１０日＝日本時間１１日）で２位発進の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）に、レジェンドのエフゲニー・プルシェンコ氏が逆転金メダルへ太鼓判を押した。イリア・マリニン（米国）が圧巻の演技で１０８・１６点をたたき出して首位。鍵山は１０３・０７点で追う格好となっている。マリニンは毎回フリーで驚異的な高得点を出すため、鍵山にとっては