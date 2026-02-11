Daichi Yamamoto主宰のレーベル・Andlessが、所属アーティストによるプレリリースイベント「Andless PRE-RELEASE PARTY」を2026年3月8日（日）に渋谷WWWで開催する。本イベントには、今後それぞれ新たなリリースを控える、国内屈指のトークボックスプレイヤー・Kzyboost、POPOURS 2026「NEW COMER SHOT LIVE」への出演でも注目を集めるRama Pantera、Daichi Yamamoto「Newtone」「夜中の爪」「メルセデス」などを手がけるプロデュ