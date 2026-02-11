スカイラインはまだまだ続く！ 新型モデルはいつ登場する!?2025年11月13日、日産が「スカイライン」の特別仕様車「400R Limited」の予約受付開始を発表した際、多くのファンが寂しさを感じたことでしょう。400台限定という希少性や、メーカーからの「これがスカイラインの集大成」というメッセージなどから、これが現行型スカイラインの最終形態と受け止められたためです。【画像】超カッコいい！ これが日産の次期「FRスポー