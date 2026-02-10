◇フリースタイルスキー 男子モーグル予選1回目（大会5日目/現地10日）日本のエース堀島行真選手が、華麗で速いカービングターンと難易度の高いエアを完璧に決め、スコアは85.42で全体トップ。準決勝進出を決めました。「今の得点はメダルを狙える得点だと思うので、ここから自分自身のやれることをやる。いまのは決勝のシュミレーションにもなったので決勝まで集中力をキープして、やるべきことをやるっていうのが、まずそのため