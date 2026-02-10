¥À¥é¥¹¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü～2026Ç¯2·î16Æü³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥À¥é¥¹¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê¼¼Æâ¡Ë·ë²Ì¡§[¥²¥ª¥ë¥® ¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥Õ / ¥°¥ê¥´¥ë ¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥Õ] 1 - 2 [¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー ¥³¥Ð¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á / ¥Ù¥ó ¥·¥§¥ë¥È¥ó] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥À¥é¥¹¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥¢¥á¥ê¥« ¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥²¥ª¥ë¥® ¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥Õ / ¥°¥ê¥´¥ë ¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥Õ¤È¥¢