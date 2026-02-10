º£Æü2·î10Æü¤Ï¡¢¶å½£¤ÏÃëº¢¤«¤é±«¤Ç¡¢Ìë¤Ï±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñ¤È»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤â±À¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢Ìë¤Ï¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜÁá¤¤½ê¤Ç¤ÏÃëÁ°¤«¤é±«º£Æü2·î10Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬À¾¤«¤é¶á¤Å¤­¤Þ¤¹¡£¶å½£¤Ï¡¢Áá¤¤½ê¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¼å¤¤±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¹­¤¯±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Î¤ªµ¢¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ