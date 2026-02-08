【ベルギーリーグ】ウェステルロー0−4シント＝トロイデン（日本時間2月7日／ヘット・カイピー）【映像】後藤＆山本がゴールを強襲日本人MFが圧巻の結果を残した。シント=トロイデンのMF山本理仁が、FW後藤啓介のアシストからゴール。山本はこの一発で、自身キャリア初の1試合2得点と大活躍だ。日本時間2月7日、ベルギーリーグの第24節が行われ、シント=トロイデンはアウェイでウェステルローと対戦。山本をはじめ、日本代表DF