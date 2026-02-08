【ベルギーリーグ】ウェステルロー0−4シント＝トロイデン（日本時間2月7日／ヘット・カイピー）

【映像】後藤の猛プレス＆ラストパス→山本の冷静シュート

日本人MFが圧巻の結果を残した。シント=トロイデンのMF山本理仁が、FW後藤啓介のアシストからゴール。山本はこの一発で、自身キャリア初の1試合2得点と大活躍だ。

日本時間2月7日、ベルギーリーグの第24節が行われ、シント=トロイデンはアウェイでウェステルローと対戦。山本をはじめ、日本代表DFの谷口彰悟、畑大雅、伊藤涼太郎、後藤啓介の5人のフィールドプレーヤーに加え、GK小久保玲央ブライアンの6人が先発のピッチに立った。

試合を動かしたのが日本人コンビだった。10分、現地時間2月6日、この日が28歳の誕生日となった伊藤涼太郎が、左CKからクロスを送り込むと、ニアの谷口彰悟が頭で逸らしたボールがファーへ流れ、フリーで待ち構えていた山本の足元へ。これを左足ダイレクトで蹴り込み、左ポストの内側に当たったボールがゴールネットを揺らした。

その後、31分にまたも左CKの流れからシント=トロイデンが追加点を決めると、42分、後藤と山本が大仕事をやってのけた。自陣中央のイリアス・セバウィから前線を走る山本にロングフィードが送られると、山本のワンタッチ目が流れて相手にクリアされてしまう。しかし、GKへのバックパスに対して、山本と並走していた後藤が猛烈にプレスをかける。

すると、GKアンドレアス・ユングダルが縦に出そうとしたボールを後藤がカット、背番号42はすぐさまこれを右に流して、詰めた山本が左足で流し込んだ。

山本にとっては、これが今季4点目。先制点を決めたことで、プロキャリアで初めてシーズン通算3点以上決めたところから、さらに記録を伸ばすとともに、1試合2得点もキャリアで初めて。山本にとっては、前半のうちからMVP級のパフォーマンスを見せつけた。

山本はこの試合でフル出場を果たすと、ベルギーメディア「WALFOOT」では、山本に対して「9.3」の高評価。当然、出場全選手中で最高の評価となり、ファンもSNSで「最高」「良いとこ見れた」「マジで圧巻」「数字残し始めたな」「完全に覚醒モードに入った」と称賛の声を寄せている。

なお、試合はその後、82分に後藤の今季9点目となるゴールでダメ押し。日本人選手が全てのゴールに絡む形で4―0で大勝を収めた。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）