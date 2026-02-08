【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、その土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。 2月8日は料理家・栗原はるみを招いた人気企画「教えて！栗原はるみ先生」を放送。今回マナブのは、今、世間で「時短・ヘルシー・簡単」という三拍子に加え、挑戦しやすく見た目も華やかに仕上がることで、SNSで空前のブームとなっている“せい