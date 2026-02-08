相葉雅紀が栗原はるみに絶品“せいろ料理”をマナブ！オリジナル竹せいろ作りにも挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀が日本各地に出向き、その土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。

2月8日は料理家・栗原はるみを招いた人気企画「教えて！栗原はるみ先生」を放送。今回マナブのは、今、世間で「時短・ヘルシー・簡単」という三拍子に加え、挑戦しやすく見た目も華やかに仕上がることで、SNSで空前のブームとなっている“せいろ料理”。

考案レシピは2万以上、書籍の累計発行部数は3,200万部を誇る栗原が提案する、家庭で簡単に真似できて失敗しない“栗原流せいろ料理”とは？

■完成したせいろを前に、相葉雅紀は「テンション上がる！」と大興奮

まずは、相葉と小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君の4人は、以前番組でお世話になったDIYの達人・アレックスさんのもとへ。通常は、ヒノキなどが使われることが多いせいろだが、今回は竹を使用して世界にひとつの“オリジナルせいろ”作りに挑戦。ナタを豪快に使った竹割りから始まり、カンナがけ、そしてクギを使わずに竹を組み合わせる高度な作業に挑む。

ヤスリ機で平らにした竹にカンナをかける工程では、相葉も「気持ちいい」とノリノリに。さらに、ドリルで穴を空ける工程では小峠が職人のように息を吹きかけ「かっこいい」と一同を沸かせる。

そうして完成したせいろを前に、相葉は「テンション上がる！」と大興奮。その出来栄えは必見だ。

■相葉絶賛“餃子より簡単”シューマイ＆“失敗しない”茶碗蒸し

出来上がった手作りせいろを手に、相葉らは栗原のもとへ。栗原は「竹と竹のはめ合わせ方が上手」と力作に感動しつつ、このせいろにピッタリの絶品蒸し料理3品を提案する。

まずは「シューマイ」。調理が難しそうなイメージがあるシューマイだが、栗原は普段からよく作るといい、「餃子よりも簡単」と断言。相葉は「本当？」と驚きながら、調理に進む。

栗原は“ある食材”を加え、味に深みを出すことがポイントだというが、その食材とは？ タマネギのみじん切りでは、栗原に「手際がすごくいい！」と絶賛され相葉は笑顔。さらに、相葉は慣れた手つきで調味料を“二刀流”で入れるスゴ技も披露する。

包む工程では、「親指と人差し指で輪っかを作って押し込むだけ」という栗原流テクニックを伝授。「シューマイパーティーもいいね！」と調理を楽しんだあと、蒸したてを実食した相葉は「お肉がふわふわ」と感動。そのおいしさに箸が止まらない。

続いての料理は「蒸し豆腐」。せいろで豆腐を蒸すことで、大豆の甘みが引き立つご馳走に早変わりする。ここで相葉たちが驚いたのは、味の決め手となる調味料までも手作りしてしまうこと。

栗原家で長年愛されている“だしじょう油”や、中国の山椒・ホアジャオを使った“ラー油”を手作りすると聞き相葉らは興味津々。栗原が「ほうれん草のおひたし、卵かけご飯…なんでも合います」とおすすめする家庭で簡単に作れる万能調味料のレシピは必見だ。

そして、栗原が「お皿をこだわっておしゃれに」と持参した器に薬味を盛り合わせると、まるで“豆腐パーティー”のような華やかさに。実食では「豆腐の味がぎゅっと締まっている！」と相葉はそのおいしさに魅了される。

最後に作るのは、栗原が30年以上作り続け「私の十八番」と語る「茶碗蒸し」。茶碗蒸しは、火加減が難しいイメージがあるが、失敗しない作り方を丁寧に教わる。

今回具材に選んだのは、この時期に余りがちな“あの食材”。栗原は、茶碗蒸しの具材はいつも1種類にしていると言うが、その理由とは？ また、茶碗蒸しには特別な器が必要だと思いがちだが、ふたをラップで代用するなど、手軽に調理できる知恵も伝授。

そして、仕上げにあんかけを回し入れ、「最高」（相葉）、「旅館のだ！」（あばれる君）と歓声が上がった食欲をそそる茶碗蒸しが完成。相葉もしみじみ味わったそのお味は？

栗原との会話のなかで、「奥さんの料理を食べることが多くなりました」と小峠が新婚生活を明かすひと幕も。また、「数年前からやりたいことをリストにメモしている」という栗原。念願だったフレンチのシェフにオムレツ作りを習いに行ったという驚きのエピソードが飛び出し、相葉は「はるみさんでも習いに行くことあるんだ」と、そのあくなき探求心に感嘆する。

「またまた心地よく、楽しかった！」と温かい雰囲気で進んだ相葉らとの調理を振り返る栗原。すぐに試したい、 こだわりが光る手軽で絶品な“栗原流せいろ料理”が満載の今夜放送の『相葉マナブ』をお見逃しなく。

