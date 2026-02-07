[2.7 J2・J3百年構想EAST-B第1節 大宮 2-1 松本 NACK5]シーズン移行に向けた半年間のJ2・J3百年構想リーグが7日、各地で開幕した。EAST-B第1節ではRB大宮アルディージャ(昨季J2)と松本山雅FC(昨季J3)が対戦し、ホームの大宮が2-1で勝利した。大宮は前半16分、スーパーゴールで試合を動かした。左CKをショートで始めるとペナルティエリア手前左に位置するMF山本桜大がシュートフェイントで相手選手を滑らせてから右足一閃。強烈