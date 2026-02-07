指定薬物「エトミデート」の使用、いわゆる“ゾンビたばこ”を吸引したとして医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されていた広島東洋カープ・羽月隆太郎容疑者（25）。当初は「覚えはない」と容疑を否認し続けていたが、ついに“完落ち”ーー。【写真】昨年の「母の日」ただならぬ顔で感謝を述べていた羽月容疑者2月1日の春季キャンプ目前、2025年12月に関係者通報で警察が駆けつけた際にゾンビたばこの使用形跡が見つかり、その