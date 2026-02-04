【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 2月19日 発売予定 ※Steam版のみ2月20日2時発売予定 価格：2,480円（ダウンロード専売） スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC/Android/iOS用ホラーミステリーアドベンチャー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」を2月19日に発売する。ダウンロード専売で価格は2