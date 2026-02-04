【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 2月19日 発売予定 ※Steam版のみ2月20日2時発売予定 価格：2,480円（ダウンロード専売）

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC/Android/iOS用ホラーミステリーアドベンチャー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」を2月19日に発売する。ダウンロード専売で価格は2,480円。

本作は、2023年に発売し、日本ゲーム大賞 優秀賞を受賞するなど好評を博したアドベンチャーゲーム「パラノマサイト」の最新作。前作に続き、ディレクター・シナリオを石山 貴也氏、キャラクターデザインを小林 元氏、サウンドコンポーザーを岩粼 英則氏が務める。「昭和の日本」×「伝奇・オカルト」を題材として、新たな土地、新たな伝承、新たな登場人物で、新たな“FILE”を描く。実在の舞台と伝説を組み合わせた、没入感のあるミステリーを味わうことができる。

今作の舞台は三重県伊勢志摩地方。不老不死をもたらすという人魚の謎をめぐり、夏の離島で繰り広げられる群像伝奇ミステリーが展開する。それぞれの思惑は交錯し、やがて数百年の歴史をまたいだ人魚の呪いを巡る驚愕のドラマへと結びついていく。

パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語

【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語 [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5]】

2月19日 発売予定

※Steam版のみ2月20日2時発売予定

価格：2,480円（ダウンロード専売）

【あらすじ】

伊勢湾に浮かぶ島、亀島に住む海女の少年・水口勇佐は、親友の雲居アザミの協力のもと、沖での素潜り漁に挑戦しようとしていた。成果を求めて海底に潜り込んだ先で、勇佐は《もうひとりの自分》に遭遇するという不可思議な体験をする。その出来事を皮切りにするかのように、亀島周辺には不穏な気配が立ち込め始めていた……。

記憶を無くした少女、人魚伝説のロマンを追い求める作家、人魚のミイラを調査する謎の女――。バラバラの思惑、それぞれの物語は、やがて否応なしに強大な呪いの渦中に飲み込まれていくこととなる。

登場人物

水口 勇佐（みなくち ゆうざ）

亀島に住む、真面目でマイペースな少年。引退した祖母を継いで海女をはじめた。5年前の海難事故で両親を亡くしており、そのとき、ある不思議な体験をしている。

雲居 アザミ（くもい あざみ）

水口勇佐の幼なじみで、親友。亡き父の漁船を継いで、漁師をしている。面倒見がよく、周囲に頼りにされるタイプで地元愛は誰より強いと自負している。

白浪 里（しらなみ さと）

数ヶ月前に亀島に流れ着いた、謎の少女。記憶を失っているらしいが……。

沫緒 つかさ（あわお つかさ）

亀島で生まれ育った、明るく活発な少女。今は高校に通うため本土に下宿している。水口勇佐や雲居アザミとは、幼なじみ。帰省中に、白浪里と仲良くなった。

アルナーヴ・バーナム

ロマンを求めて来日中のアメリカ人。本業はファンタジー作家兼オカルトライター。どうやら伊勢志摩で人魚を探しているらしい。愛称は「アヴィ」。40歳、独身。

キルケ・ルナーライト

《悪魔祓い師（エクソシスト）》の少女。イギリスの名家の出身で、日本に留学中。日本の伝承やオカルトについて詳しいため親戚のアヴィの依頼でガイドを務めている。

志貴 結命子（しき ゆめこ）

自称・東京の主婦。何やら調査をしているらしいが……。

霧生 双奴（きりゅう そうど）

志貴結命子の助手を務める青年。只者ではない雰囲気をかもし出している。

ゲームシステム

昭和の伊勢志摩地方を舞台に、360度見渡せる〈全天球背景〉で探索を行なう。周囲を見渡し気になる場所を調べ、事件の手がかりを探し出そう。複数の登場人物の視点で進む物語は、交錯する思惑とともに徐々に明らかとなっていく。そして浮かび上がる真実とは――。

【ストーリーチャート】

物語を選択して進めると、ストーリーチャートが順次解放されていく。行き詰まったときは見落としに注意

【探索】

視線を自由に動かし、360度ぐるっと見回して探索することが可能。背後も注意が必要……？

【調査・推理】

物語の中で出会う人々との会話や、作中に手に入る人物リスト、資料を糸口に謎を解け

360°の全天球背景を生かした新たな遊びも

本作では、360°の全天球背景が生み出す新たな遊びも追加されている。自由にぐるっと動かし、ゲームならではの謎解きミステリー体験が楽しめる。

スクウェア・エニックス e-STORE限定「豪華特装版」予約受付中！

【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語 豪華詰め合わせ「かめしまのめぐみ」】

ゲーム：2月19日 配信開始

グッズ：3月9日 配送予定

価格：14,980円

Switch版「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」のダウンロード番号に加えて、本作と「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」に登場する人物の捜査資料などをまとめた“心霊対策室ファイル”、両作品のイラストや設定画を1冊に収めたアートブック、さらに両作品の楽曲を収録した2枚組サントラCDなどの豪華アイテムがついた特装版。

【同梱内容】

・Nintendo Switch版「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」ダウンロード番号

・捜査資料「心霊対策室ファイル NO.23、NO.38」

・「パラノマサイト FILE23 本所七不思議 / FILE38 伊勢人魚物語」オリジナル・サウンドトラック

・「パラノマサイト FILE23 本所七不思議 / FILE38 伊勢人魚物語」キャラクターアートワークス

※各アイテムは本作の舞台となる「かめしま」からのお土産をイメージしたパッケージにお包みしてお届けします。

※ダウンロード番号は2月19日にメールにてお送りします。

※ダウンロード番号を除き、アイテム同梱の豪華詰め合わせ「かめしまのめぐみ」については3月9日にお届けする予定です。

前作「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」75％OFFセール開催中！

Switch版 通常価格：1,980円 ⇒ 割引価格：495円

iOS /Android版 通常価格：1,900円 ⇒ 割引価格：470円

前作「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」が過去最大割引の75％OFFで遊べるセールが開催されている。セール開催期間および割引後の価格等の詳細は、各ストアにて確認できる。

【各ストアURL】

□My Nintendo Store

□App store

□Google Play

コミカライズ「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」上巻発売！

原作：石山貴也 漫画：桃山ひなせ 原作キャラクターデザイン：小林元

発売日：2月6日

定価：税込790円

スピンオフ コミカライズ作品「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」コミックス上巻が2月6日に発売された。本作の舞台は、「本所七不思議」の出来事より少し後の東京都北区・足立区。北東京にてある伝承に巻き込まれた主人公の女子高生と、霊感少女・黒鈴ミヲが遭遇する今回の怪異は──!?

ゲーム本編と同じスタッフが書き下ろす“全く新しいパラノマサイトの物語”が、桃山ひなせ氏の作画で描かれる。

□「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」公式サイト

「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」コミックス発売記念 書店コラボキャンペーン

開催期間：2月6日～3月1日

ゲームのキャラクター原案担当の小林元氏が描き下ろしたイラストを使用した、お札風のオリジナルしおり（全6種）が特典として配布される。

また、コミックス作画担当の桃山ひなせ氏による書店員風キャラクター描き下ろしイラストを使用したコラボ限定オリジナルグッズの受注販売や、コミックス購入者限定のポストカード配布、オリジナル図書カードが当たるXハッシュタグプレゼントキャンペーンも開催される。

□開催店舗一覧

□キャンペーン詳細

□「ほんのひきだし」公式X

コミカライズ記念イベント in スモールワールズ

開催期間：2月6日～3月9日

開催場所：ミニチュアミュージアム スモールワールズTOKYO

イベントでは、マンガのワンシーンのジオラマ化や特大フォトスポットが登場。キャラ探しゲームでは、登場人物たちを全て見つけると、キャラクターフィギュアや自身のフィギュア作成券が当たる抽選会も実施される。

また、ミュージアムカフェでは、特製ステッカー付きのコラボメニューも提供される。

□「『パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅』コミカライズ記念イベント in スモールワールズ」公式サイト

配信ガイドライン

本作では、これからプレイするユーザーの楽しみを奪わないよう、日本国内において、本作の動画の投稿、公開、配信等は、3月8日まで禁止となる。静止画画像のみの投稿は期日前でも可能。

また3月9日以降は、制限なく動画の投稿、公開、配信等が可能となる。詳しくは公式サイトの配信ガイドラインにて確認できる。

□「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」公式サイト ガイドライン

(C)SQUARE ENIX