スクバルが年俸調停で史上最高額を手にした(C)Getty Imagesタイガースのタリク・スクバルが年俸調停で年俸3200万ドル（約50億円）を勝ち取ったと現地時間2月5日に複数の米メディアが報じている。2年連続でサイ・ヤング賞を獲得した最強左腕について、『MLB公式サイト』は「トレードに出されない限り、彼は引き続きタイガースの選手としてプレーする。オフシーズンが進むにつれ、彼に関心を示していた他球団が別の選択肢へとシ