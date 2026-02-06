ドジャース、“メジャー最強左腕”獲得の望みは　年俸調停でソト、大谷翔平超えの史上最高額「50億円」勝ち取る

スクバルが年俸調停で史上最高額を手にした(C)Getty Images

タイガースのタリク・スクバルが年俸調停で年俸3200万ドル（約50億円）を勝ち取ったと現地時間2月5日に複数の米メディアが報じている。

2年連続でサイ・ヤング賞を獲得した最強左腕について、『MLB公式サイト』は「トレードに出されない限り、彼は引き続きタイガースの選手としてプレーする。オフシーズンが進むにつれ、彼に関心を示していた他球団が別の選択肢へとシフトしたため、トレードの可能性は低くなっている」と伝えた。

同サイトは、今回の金額は、年俸調停の歴史において投手に提示された最高額であるとし、投手では過去にデビッド・プライスが2015年にタイガースと結んだ1975万ドル（約31億円）を超える額をスクバルは手に入れることになりそうだ。

また、メジャー全体で見ても、フアン・ソトが24年にヤンキースと結んだ3100万ドル（約48億円）、23年に大谷翔平の3000万ドル（約47億円）をも超える調停権を持つ選手の史上最高額となる。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、ドジャースが今後、スクバル獲得の望みについて伝えている。同メディアは「もしタイガースが、現在のロースターに投じた巨額の投資に見合う成果を出せず、正しい方向に向かっていないと判断すれば、ついにスクバルを手放して再建へと舵を切る決断を下すかもしれない」と指摘。