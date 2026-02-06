イトーヨーカ堂は2月5日、真船幸夫会長が会長兼社長に就任する人事を発表した。現社長の山本哲也氏は退任し、イトーヨーカ堂などを束ねるヨーク･ホールディングス執行役員副社長に就く。3月1日付で、イトーヨーカ堂社長交代は4年ぶり。人事に伴い組織変更も行う。社長直下の「情報管理委員会」、「リスクマネジメント委員会」を「サステナビリティ委員会」に統合、｢営業本部｣配下に「オペレーションサポート室」、｢ストアサポート