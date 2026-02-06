韓国政府がレアアース（希土類）など重要鉱物サプライチェーン確保に向け公共部門の海外資源開発を推進することにした。李明博（イ・ミョンバク）政権当時の海外資源開発失敗で事実上中断していた公共の資源開発機能を一定部分復元し、全世界で加熱している「鉱物戦争」に対応するという趣旨だ。産業通商部は5日、こうした内容の「レアアースサプライチェーン総合対策」を発表した。資源開発（アップストリーム）から分離・精製（