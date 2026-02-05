4日朝、牧之原市の運送会社の倉庫で作業をしていた男性が倒れているのが見つかりその後、病院で死亡が確認されました。警察で労災死亡事故として当時の状況などを調べています。労災事故があったのは、牧之原市白井の運送会社石神商会の倉庫です。警察によりますと4日午前8時10分すぎ、2段に積まれていた鉄製の大型ラックがズレ落ち、近くで男性が倒れていたということです。倒れていたのは、この会社に勤務する59歳の男性で病院に