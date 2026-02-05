新型輸送艦の車両搭載訓練を捉えた画像が公開陸上自衛隊第3師団は2026年1月29日、南海トラフ地震を想定した大規模実働訓練「南海レスキュー」において、新型輸送艦「にほんばれ」への車両搭載訓練を行ったことを明らかにし、公式Xでその様子を公開しました。【画像】こんなに船首が開くの!? これが新型輸送艦「にほんばれ」車両搭載訓練の様子です「にほんばれ」は従来「小型級船舶」と呼ばれていた自衛艦の1番艦で、全長は約80m