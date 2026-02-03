中国で、上海市から湖北省の実家まで約1400キロの距離を歩いて帰省中の男性が話題になっている。中国メディアの環球網が3日付で伝えた。報道によると、王（ワン）さんは今年1月1日、「40日以内で徒歩で帰省する」という計画を立てて上海を出発した。上海から故郷の湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州までの距離は約1400キロ。これまで33日間歩き続けており、体重は12．5キロ減ったという。道中は1日1食で過ごし、靴は2足履きつぶ