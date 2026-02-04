ロイヤルホールディングス（8179、東証プライム、以下ロイヤルHD）。外食業界の老舗。1950年に江頭匡一氏が米軍航空機の機内食や給食事業を興したのが原点。現在はファミレス:ロイヤルホスト・天丼展:てんや、の展開が中軸。【こちらも】ALSOK注力の介護事業、下地はホームセキュリティ契約件数53万件超収益動向を追い、ロイヤルHDの収益動向は「人流」の是非により大きく左右されることを改めて痛感させられた。2020年12月期