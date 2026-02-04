1月30日（金）に公開されたガンダム映画の最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。公開5日間で早くも国内観客動員60万人＆興行収入10億円を突破し（1月30日〜2月3日の5日間集計、興行通信社調べ）、全国映画動員ランキングでも堂々の1位を獲得。この映画の反響を受け、主題歌として採用されたガンズ・アンド・ローゼズ（Guns N Roses）の代表曲「Sweet Child O Mine」の配信数が急上昇している。「Sweet Chi