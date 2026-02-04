俳優の中井貴一（64）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。超大物俳優との共演の思い出を明かした。司会の黒柳徹子から「忘れられない方としては緒形拳さん」と振られ、中井は「そうですね」とうなずいた。緒形さんの最後の出演作となったドラマ「風のガーデン」（08年）で共演。撮影は6カ月にわたったが、緒形さんとは勘当されている親子という役柄だったために「1カ月に1回お会いするか