4月も後半となり、春ドラマが続々とスタート。NHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロインを演じた橋本環奈（26）が、その後初めて主演を務める民放ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』など、話題作も多く登場している。一方で、中には期待外れだったという作品もあるようだ。そこで本誌は、WEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の「ドラマを週に1回以上見る」という男女500人を対象に「初回からがっかりした春ドラマ」について