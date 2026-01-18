NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、桶狭間の戦いが描かれる。桶狭間といえば、織田信長が今川義元の大軍を奇襲し、その首を討ち取った一大逆転劇として知られてきた。歴代の大河ドラマでも繰り返し描かれてきた名場面だが、近年は通説の変化に伴い、その描かれ方も静かに変わりつつある――。■「史実」は時代とともに書き換えられる雨が降る中、今川義元は百姓家で休憩をとっていた。「鎧は暑い、重い」と愚痴をこぼしているとき