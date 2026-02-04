映画『ナイトフラワー』でドラッグの売人として生きる母親を演じ、第50回報知映画賞で初の主演女優賞を受賞した北川景子さん。近年はこうした陰のある難しい役どころを演じることも増えており、女優としてさらに躍進している印象があります。プライベートでも2児の母親として多忙な日々を送る北川さんは、最近「ワーママ界隈」からも憧れの的として熱い注目を集めています。◆朝ドラ出演、主演映画が続々公開…2025年の北川景子の