2月2日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、自身が歌唱に参加しているグループの新曲について語った。【関連】日向坂46清水理央、自分の声を好きになったきっかけを明かす「脱却できたかなって」放送内では、清水は、1月28日に発売されたグループの16thシングル『クリフハンガー』に収録されている楽曲のうち、自身が参加する楽曲について語る場面があった。この中で、清水は、四期生楽曲『Surf’s