人口３万人の街で５軒が提訴夢の田舎暮らしに、思わぬ落とし穴があった。「私の家には検査済証がないから売ろうにも売れないし、宿泊施設などへ用途変更することもできない。親や親戚もいない移住先の欠陥住宅で暮らし、ストレスを抱えたままローンを払い続けるしかないのか……」そう嘆くのは、９年前に千葉県いすみ市に移住した主婦Aさん（56）だ。東京で30年間バリバリ働いた後に「のんびりと新しい事業をやりながら、ゴルフを