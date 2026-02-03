1月31日、アメリカ・ノースカロライナ州で、雪に覆われた線路で立ち往生していたトラックに列車が衝突する事故が起きた。撮影された映像では、列車が迫る中、線路に留まっている1台のトラックが映されている。【映像】列車衝突→トラック大破の一部始終（実際の映像）列車に衝突されたトラック次の瞬間、列車が衝突しトラックは見るも無残な姿になった。運転手は衝突前に無事に脱出しており、この事故によるけが人や死亡者は