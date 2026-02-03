山形県酒田市の飛島で行われた期日前投票の投票箱が、衆議院議員選挙の投票日を5日後に控える中、3日午後、しけの合間を縫って臨時運航された定期船で酒田港に運ばれました。酒田市選挙管理委員会によりますと、酒田市の離島・飛島の期日前投票は2日午前中に島内の「とびしま総合センター」で行われました。飛島の有権者数は1月26日現在で129人で、2日は島民や島内で仕事をする人など58人が投票しました。飛島と酒田港を結ぶ