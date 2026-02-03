３日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことや、きょう財務省が実施する１０年債入札への警戒感から売りが優勢だった。 米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が２日発表した１月の米製造業景況感指数が３年５カ月ぶりの高水準となったことを受け、同日の米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。前日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１５５円７９銭