３日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことや、きょう財務省が実施する１０年債入札への警戒感から売りが優勢だった。



米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が２日発表した１月の米製造業景況感指数が３年５カ月ぶりの高水準となったことを受け、同日の米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。前日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１５５円７９銭まで上伸したことで、輸入物価の上振れを通じたインフレ圧力が日銀の早期利上げを後押しするとの見方もあった。各メディアが８日投開票の衆院選で自民党が過半数を単独で確保する勢いだと報じるなか、財政拡張が意識されやすいこともあり、債券先物は前引け間際に１３１円４３銭をつける場面があった。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比３３銭安の１３１円４６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０２０％高い２．２５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS