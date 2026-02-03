骨や腎臓、免疫に不可逆的な障害れいわ新選組代表・山本太郎氏（51）が、自身の健康問題を理由に議員辞職を決断した。その背景にあったのが「多発性骨髄腫の一歩手前」という、血液がんへ進行するリスクを抱えた状態だ。働き盛りの年代で、国政の第一線から退く選択を迫られた事実は、政界に静かな衝撃を広げている。多発性骨髄腫は、骨髄で抗体をつくる「形質細胞」が、がん化し、異常な免疫たんぱく（M蛋白）を大量に産生する血