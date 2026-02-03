東京・中野区のアパートで2日、外国籍とみられる男が押し入り住人に頭突きをした上、包丁でけがをさせた強盗致傷事件があった。男は現在も逃走中で警視庁が行方を追っている。2日午後4時ごろ、中野区大和町のアパートで、インターホンが鳴り住人の外国籍の男性（20代）がドアを開けたところ、外国籍とみられる20代くらいの男から突然頭突きされた。警視庁によると、男は男性がひるんだ隙に部屋に置かれていた包丁を手にとり、英語